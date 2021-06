SARONNO – “Spadroneggiano nel quartiere Santuario, soprattutto nella zona intorno al monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto lasciandosi una scia di rifiuti e qualche vandalismo senza dimenticare le lite e gli schiamazzi che proseguono fino a tarda ora”.

Così un saronnese che vive nel quartiere Santuario denuncia la difficile convivenza dei residenti con il gruppo di ragazzi che da qualche mese si ritrova in zona: “Il problema non è ovviamente l’uso della zona come punto di ritrovo (ci mancherebbe siamo stati tutti giovani e dopo un anno così difficile è naturale che ci sia la voglia di ritrovarsi) ma il degrado e il disturbo alla quiete e alla vita del quartiere che i modi eccessivi di questi giovani provocano a tutta la comunità”.

Diverse le richieste: “Sicuramente qualche intervento di pulizia in più per rimuovere bottiglie vuote e rifiuti sarebbe utile ma magari anche qualche passaggio della polizia locale o dei carabinieri che potrebbero ricordare a questi giovani l’importanza dell’uso dei cestini e il rispetto degli altri. Sono molte le persone che se devono passare a tarda sera evitano il viale proprio per evitare di trovarsi davanti a questi bulli”.