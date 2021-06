Tutte quelle vive luci, concerto per i 700 anni dalla morte di Dante

Tutte quelle vive luci, concerto per i 700 anni dalla morte di...

SARONNO – Sabato 19 giugno dalle 21,15, la Villa Gianetti di Saronno ospiterà un concerto di arpa celtica a ingresso libero e con prenotazione obbligatoria, offerto da Fabio Conistabile, in arte Fabius Constable, e dalla sua orchestra, per celebrare Dante Alighieri, il più importante poeta della nostra storia e la sua opera insuperabile, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.

I brani sono ad opera di Fabius Constable, mentre quelli cantati saranno recitati dalla soprano Donatella Bortone. Lo scopo del concerto è quello di rendere viva l’opera eterna del poeta fiorentino, dando voce ai suoi celebri protagonisti e trasmettendo le suggestive atmosfere della Divina Commedia, attraverso un innovativo plurilinguismo musicale e all’unione di tradizione e modernità, di passato e futuro.

Il valore di questo momento di celebrazione appare ancora maggiore se guardato a partire dai difficili momenti che ognuno di noi ha trascorso, a causa della pandemia corrente, e alla loro affinità con il travagliato viaggio del sommo poeta, che riuscì infine a uscire dall’inferno per il quale aveva dovuto passare.