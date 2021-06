SARONNO – Gli anarchici del centro sociale Telos sono tornati al “campetto” di via Leonardo Da Vinci, il centro sportivo in disuso che si trova fra i condomini del quartiere Matteotti. Ieri sera si sono portati le sedie ed un videoproiettore, per il loro annuale “cineforum” – che si era svolto anche l’anno scorso – con le immagini che sono state proiettate sul muro di uno stabile adiacente. Che film? L’hanno scritto loro stessi sui social, “Il processo ai Chicago 7”.

Iniziativa del tutto pacifica e che ha radunato una trentina di persone e le cui motivazioni sono state spiegate dal Telos proprio tramite i social: “Dal maggio dell’anno scorso il campetto da basket di via Leonardo da Vinci è tornato a vivere, tutti i giorni, grazie al quartiere e alle persone che lo attraversano. Continuiamo a riempirlo di iniziative e, più semplicemente,a viverlo. Continuiamo a prenderci gli spazi di cui abbiamo bisogno e a creare momenti di socialità liberi”.

(foto: una immagine della serata, postata sui social)

