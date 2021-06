SARONNO – Un dono per invitare gli studenti dello Ial Lombardia a prendersi cura, con un gesto semplice e quotidiano, di sè e dell’ambiente.

E’ quello arrivato, in occasione dell’Ecofestival (l’evento di fine anno dell’istituto professionale di via Marx) dall’Associazione valori per la vita Andrea Pagni. E’ il sodalizio nato per ricordare il 27enne scomparso in un drammatico incidente stradale lungo l’A8 nel gennaio 2013 quando all’altezza del chilometro 4 la moto del giovane è finita contro la barriera centrale.

Quest’anno gli iscritti hanno contribuito all’acquisto di borracce per gli studenti dello Ial oltre a donare le coppe per la premiazione della due giorni di eventi che ha visto la realizzazione di una sfilata, due concorsi (uno di cucina ed uno di pasticceria) e una gara fra meccanici e operatori di sala.

“La nostra associazione – spiegano i delegati presenti all’istituto – è onorata di aiutare lo Ial nel suo costante impegno con i giovani portando loro un messaggio green e di benessere”.

19062021