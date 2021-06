SARONNO / CERIANO LAGHETTO – La sentenza d’appello ha confermato in toto la condanna per gli 8 pusher magrebini dell’ex Bosco della droga, l’area di Ceriano Laghetto a margine della linea ferroviaria Saronno-Seregno dove sino ad un anno fa lo spaccio di droga era fiorente e che è stato negli ultimi mesi bonificato.

“Sono stati inchiodati grazie ad una indagine dei carabinieri di Cesano Maderno che ha pochi eguali a livello nazionale: migliaia e migliaia di pagine di relazioni e immagini che hanno potuto portare ad una sentenza storica. Un video che mostra come è stata smantellata una delle piazze di spaccio più grandi del bord Italia: non è un video autocelebrativo perché continuiamo a tenere alta la guardia sempre, ma è un modo per dire grazie ai nostri straordinari militari dell’Arma” dice il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, da sempre in prima linea contro lo spaccio.

(foto: Dante Cattaneo con volontari e polizia locale nell’ormai ex Bosco della droga)

