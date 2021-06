SARONNO – Malore sotto i portici del centro storico di Saronno: è stato un cittadino, oggi alle 14, che ha contattato la polizia locale al comando di piazza Repubblica per segnalare la presenza di un uomo sdraiato a terra, faccia in giù e che teneva stretto un sacchetto all’apparenza della spesa, sotto il porticato del centro che si affaccia verso piazzetta La Malfa. Immediato l’intervento di una pattuglia della vigilanza urbana, per prestare i primi soccorsi: l’uomo si è comunque ben presto ripreso e si è rialzato andandosene con le sue gambe. Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza, tutti si è dunque risolto nel migliore dei modi. A mettere ko il passante, forse, un grande caldo di questo pomeriggio di venerdì. Come detto, si è comunque rapidamente ripreso e per lui non sono state necessarie cure mediche.

La sua presenza a terra, all’apparenza esanime, aveva suscitato qualche momento di apprensione fra i passanti.

25062021