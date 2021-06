GERENZANO – “Oltre ai campi natura sono riprese anche le attività con gruppi e centri estivi in visita, svolte naturalmente sempre in sicurezza con l’ausilio delle nostre guide ambientali”. Lo fanno sapere i responsabili del Parco degli aironi, l’area naturalistica comunale che si trova alle porte del paese, con accesso da via Inglesina.

Ricordano dal parco: “La scorsa settimana è stata una vera emozione vedere nuovamente dei pullman scendere verso il nostro parcheggio dopo tanto tempo di sosta dovuto alle restrizioni negli spostamenti. Per richiedere visite guidate e laboratori di educazione ambientale ricordiamo che è possibile contattare il nostro responsabile scrivendo a [email protected] per avere un’idea dei prezzi e richiedere anche attività su misura in base alle proprie esigenze”.

(foto: i bus sono tornati alle porte del Parco degli aironi per le visite guidate nell’area naturalistica che si trova alla periferia di Gerenzano e che è meta di tanti cittadini della zona)

