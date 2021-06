SARONNO / CISLAGO – Oggi un malore ed una caduta accidentale hanno portato le ambulanze nelle stazioni ferroviarie locali della rete di Trenord. E’ successo alle 10.50 allo scalo di Cislago, in piazzale Stazione, dove è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo per prendersi cura di una ragazza di 25 anni che stava male. E’ stata trasportata all’ospedale di piazza Borella del ricovero, non è apparsa comunque in pericolo di vita.

A Saronno alle 6, alla stazione di “Saronno centro”, intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una donna di 56 anni, vittima di una caduta accidentale: si è ben presto ripresa ma è stata comunque trasportata con l’autolettiga all’ospedale cittadino per essere medicata e per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono apparse in alcun modo preoccupanti; ha infatti riportato solo lievi lesioni e contusioni.

(foto archivio: un volontario di protezione civile in servizio alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”)

