La comunità pakistana di Solaro parla del caso Saman

SOLARO – Il presidente dell’associazione Pakistan Overseas Freehand Forum Italy Mian Shabbir Ahmad interviene sul caso di Saman Abbas, la giovane scomparsa con il sospetto che possa essere stata brutalmente uccisa dalla sua famiglia per non aver rispettato gli accordi di un matrimonio combinato.

«Tutto quello che è accaduto a Saman o ad altre ragazze nel corso della storia è assolutamente inaccettabile», dice il rappresentante della comunità pakistana di Solaro. «Non sono qui per difendere la mia religione o la cultura pakistana per quello che è successo, perché per la nostra comunità chiunque compia un reato di qualsiasi tipo va punito secondo la legge. Tutto quello che è accaduto a Saman Abbas non possiamo però appuntarlo alla cultura pakistana o alla religione islamica, ma dobbiamo accusare le persone che hanno questa mentalità chiusa. Purtroppo queste persone con la mentalità chiusa esistono in tutto il Mondo e noi tutti possiamo vederle in ogni parte del Mondo, non solo nelle nostre comunità musulmane».

29062021