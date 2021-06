SARONNO – Regione Lombardia ha emesso un allerta. Ieri in serata su Saronno e circondario il breva intensissimo temporale di acqua e vento, situazione che potrebbe ripetersi nelle prossime ore.

“Nel pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno, persistono condizioni instabili, associate al transito sulla Francia di un nucleo

depressionario che favorirà correnti umide da ovest-sudovest con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini. Le

precipitazioni saranno a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità con media probabilità sui settori settentrionali; probabilità di fenomeni diffusi e severi lievemente inferiore sui settori pedemontani e di pianura, poco probabili sulla bassa pianura. In attenuazione tra tardo pomeriggio e sera ad eccezione dei settori di nord-ovest dove saranno possibili rovesci o temporali anche nelle ore serali.

Dal pomeriggio rinforzo dei venti dai quadranti meridionali a interessare tutta la fascia di bassa pianura, Appennino e Alta

Valtellina, con raffiche possibili fino a 50 all’ora” fanno sapere dal servizio meteo regionale.

Per la giornata di domani, mercoledì 30 giugno, il minimo depressionario in graduale transito verso la Germania favorisce condizioni debolmente instabili, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale che interesseranno con maggior probabilità i rilievi centro orientali della regione a partire dalla tarda mattinata e in graduale attenuazione ed esaurimento dal tardo pomeriggio.

Dalle ore pomeridiane rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali sul nord-ovest e sulla bassa pianura nelle ore tardo

pomeridiane.

