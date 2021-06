Saronno, centro storico pieno di sacchetti di rifiuti

SARONNO – Centro storico oggi pieno di sacchetti dei rifiuti, c’era da aspettarselo: è l’esito dello sciopero proclamato in ambito nazionale sulla “normale” giornata di raccolta da parte del servizio di nettezza urbana.

Problemi sono segnalati a “macchia di leopardo” sul territorio di Saronno come nel circondario; stamane i sacchetti con i rifiuti sono ad esempio rimasti esposti lungo corso Italia e nelle zone limitrofe dell’area pedonale del centro cittadini. Da parte dei Comuni già dai giorni scorsi era giunto l’avviso ai cittadini, ovvero di ritirare i rifiuti che non fossero stati eventualmente raccolti in mattinata, e di tornare ad esporli nel prossimo giorno utile di raccolta.

Questo uno degli avvisi emessi dalle amministrazioni locali

Si comunica che per la giornata del 30 giugno è stato indetto uno sciopero generale nazionale da parte di diverse sigle sindacali del settore rifiuti e servizi ambientali, che potrebbe causare disservizi nella raccolta dei rifiuti in programma oggi.

(foto: sacchetti dei rifiuti presenti stamane nelle vie del centro storico, in corso Italia e dintorni)

30062021