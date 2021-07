Ceriano Laghetto potenzia la polizia locale: più agenti

CERIANO LAGHETTO – Con l’entrata in servizio lo scorso 15 giugno del nuovo agente Jacopo Oberti si completa, almeno per il momento, la nuova struttura dell’ufficio di polizia locale con l’inserimento di due nuovi operatori, entrambi provenienti dal comando di Cesate. Il primo, Gino Cuffari, con 34 anni di servizio alle spalle e con la qualifica di specialista di vigilanza, dopo un periodo di collaborazione saltuaria, è stato assunto in pianta stabile dal 1° ottobre 2020. Oberti, con 11 anni di servizio e il grado di assistente, è in forza a Ceriano da metà giugno. Affiancheranno il comandante Giuseppe Sessa garantendo il rafforzamento dei servizi di polizia locale e i controlli sia nei boschi che sul territorio comunale per il contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e della microcriminalità.

“L’ampliamento dell’organico ci consente di programmare ancora meglio le attività di controllo e prevenzione sul territorio, organizzando anche servizi specifici di maggiore efficacia e sempre in piena sicurezza” commenta il comandante, Giuseppe Sessa.

“Con l’inserimento in organico dei due nuovi operatori si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte della prevenzione e della sicurezza, che passa soprattutto attraverso il presidio del territorio” aggiunge l’assessore comunale alla Sicurezza, Dante Cattaneo.

