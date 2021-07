“Siamo pronto per affrontare lo Spezia Basket, stasera. Per noi – ricordano i dirigento roburini – si tratta della seconda finale di quest’anno, la stagione corta più lunga che ci sia. Grazia al nostro bellissimo gruppo, che nei giorni scorsi ha sbancato anche il palazzetto di Pescara. O ggi troviamo sulla nostra strada Spezia e abbiamo in testa un solo risultato possibile: la vittoria. Palla a due alle 21 al Palaronchi di via Colombo a Saronno”. Ingresso del pubblico consentito, ma solo per chi si è prenotato.