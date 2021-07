SARONNO – Come anticipato da ilSaronno stamattina il Comune si è attivato per permettere la visione della finale degli europei ecco la nota del comune.

Il cinema presterà lo schermo alla Nazionale Italiana di calcio domenica sera, in occasione della finalissima degli Europei 2020 che vedranno gli azzurri in campo contro l’Inghilterra. Nel giardino di Casa Morandi, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Cinema Silvio Pellico, metterà a disposizione 199 posti a sedere, per i numeri consentiti dal distanziamento delle normative anticovid, ai saronnesi che vorranno assistere all’evento in compagnia.

“E’ un’opportunità pensata in occasione di una manifestazione sportiva d’eccellenza che vede impegnata la Nazionale – commenta il Sindaco Augusto Airoldi – ci piace l’idea di abbracciarla e sostenerla insieme in uno spazio della nostra città che già ospita la rassegna cinematografica estiva e che è quindi già testato per contenere, in sicurezza, quasi 200 persone. Dobbiamo ringraziare per la collaborazione il Cinema Pellico, per aver spostato la sua programmazione e per tutta l’assistenza tecnica della proiezione e l’associazione Carabinieri in congedo per il presidio”.

Proprio per una migliore organizzazione, è necessaria la prenotazione alla mail: [email protected]