SARONNO – E’ partito il conto alla rovescia con la finale dell’europeo Italia – Inghilterra in programma domenica sera alle 21. In campo non solo due storiche nazionali ma anche la voglia di vivere l’evento insieme dopo un anno in cui la socialità è stata ridotta ad un lumicino e la preoccupazione per il rischio di favorire gli assembramenti.

L’equilibrio a Saronno l’hanno trovato, fin dai primi match azzurri, gli oratori saronnesi. Lo spazio di via Torricelli al Matteotti e quello di via Legnani nel cuore di Saronno hanno organizzato maxischermi con il rispetto delle normative anticovid. Misurazione della febbre, distanziamento, registrazione di tutti i presenti riuscendo a regalare un momento di condivisione senza rischi.

Non a caso entrambe le location saranno in prima linea anche per la finale di domenica. E’ notizia delle ultime ore che anche l’Amministrazione comunale stia valutando la possibilità di attivare un maxischermo per la finale. Due le possibilità sfruttare il cortile di Casa Morandi già allestito per il cinema sotto le stelle e dove vengono sempre rispettate le norme anticovid organizzare qualcosa ad hoc in piazza Libertà. Al momento si sta valutando le varie soluzioni per valutare se sia possibile coniugare la visione collettiva con la sicurezza in chiave anticovid.

09072021