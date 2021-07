ORIGGIO – Dopo lo scontro mortale di stamattina all’alba sulla tangenziale esterna di Saronno in cui ha perso la vita un 28enne un secondo incidente è avvenuto nel Saronnese.

E’ successo lungo autostrada A8 nel tratto tra Legnano e lo svincolo per l’A9.

Secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante ha tamponato due vetture. L’impatto è stato decisamente forte come raccontano le vettura accartocciate che si sono trovati davanti i soccorritori arrivati sul posto. Chiamate dagli automobilisti di passaggio sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e di Busto Arsizio insieme all’automedica dell’ospedale legnanese. Il personale sanitario si è occupato dei tre feriti: un 39enne e due 45enni.

Sono stati portati all’ospedale di Legnano ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto per liberare la carreggiata anche i vigili del fuoco volontari di Inveruno e quelli del distaccamento di Legnano. La pattuglia della polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per risalire alle cause e alle responsabilità.

(foto archivio)

17072021