SARONNO – Un titolo provinciale, un primo posto regionale, 12 vittorie consecutive, 3 soli set persi e un gioco sempre bello, concreto e talentuoso. L’altra sera si è interrotta questa serie di risultati da incorniciare; per i saronnesi è così terminata una stagione lunghissima, un’annata dura, straordinaria e imprevedibile; si è chiuso il percorso di una squadra che ha continuato a crescere giorno dopo giorno e che fino al 17 di Luglio non ha mai mollato neppure un centimetro.

“Ora, però, non possiamo far altro che congratularci con gli avversari di Novi Ligure che si sono dimostrati più forti e hanno ottenuto l’accesso alle finali nazionali. Un po’ di amarezza c’è, mancava soltanto un ultimo passo ma al di là del risultato non si può che dire grazieai nostri ragazzi per le soddisfazioni che ci hanno dato in qusti 3 mesi e per non aver mai mollato fino alla fine. Grazie a tutti” dicono i dirigenti saronnesi.

(foto di gruppo per la under della Pallavolo Saronno)

20072021