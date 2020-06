SARONNO – Il temporale, o meglio due temporali in rapida successione hanno rovinato la festa del giovedì sera, prima con i negozi aperti: dalle 22 sono rimasti solo gli irriducibili dei bar. E comunque, ben pochi i negozi aperti nella serata saronnese.

Ottime notizie per il Fbc Saronno: è secondo in Lombardia nella graduatoria per il ripescaggio, adesso la Promozione è più vicina.

Coronavirus, a livello provinciale, la maggior parte dei nuovi casi di positività al coronavirus ieri sono stati riscontrati in provincia di Bergamo. Pochi quelli in zona: +1 nel Varesotto, +8 nel Comasco e +4 in Brianza. In ambito regionale sono stati contati +170 nuovi casi, quasi il doppio dell’altro ieri.

Intanto il circo di Roma, bloccato dall’emergenza coronavirus a Saronno sin da febbraio, si prepara a ripartire.

Vincolo di interesse culturale sull’ex asilo di via Manzoni a Saronno.

Simone Balestrini è stato nominato nuovo presidente del Rotaract di Saronno.

Missione salvataggio… per un piccolo anzi minuscolo pipistrello, lo hanno recuperato in extremis studenti e polizia locale di Saronno.

