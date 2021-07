Chiusura Gianetti: al presidio donazione di… gelato

CERIANO LAGHETTO – “Un ringraziamento speciale a Maurizio di Gelato 2.0 che, mentre eravamo in attesa degli esiti del primo incontro al Mise, ha offerto il suo squisito gelato artigianale a tutti gli operai presenti al presidio fuori dallo stabilimento Gianetti Ruote”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. Che ricorda: “Dal tavolo ministeriale sono emerse due posizioni chiare: l’indisponibilità della proprietà a ritirare la procedura e la disponibilità del Governo a non fare morire una realtà con oltre 100 anni di storia. In che modo? Favorendo, anche con un investimento economico, la ricerca di un nuovo acquirente. Non sarà facile, visto la progressiva desertificazione industriale italiana degli ultimi decenni. Ma non molliamo, Forza Gianetti!”

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

