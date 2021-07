SARONNO – Una mattinata di piena attività con centinaia di saronnesi e residenti del comprensorio a cui è stato somministrato il vaccino e poi per la prima volta, dall’aprile scorso, alle 13,30 si sono chiusi i cancelli dell’hub vaccinale allestito all’ex Pizzigoni in via Parini.

Come spiegato recentemente dal sindaco Augusto Airoldi l”hub vaccinale nelle ultime settimane ha lavorato a pieno regime somministrando soprattutto seconde dosi e superando quota mille utenti al giorno. Da oggi però diventeranno operativi alcuni stop al servizio: “Sono stati organizzati su richiesta di Regione Lombardia – ha chiarito il primo cittadino – per rimodulare la somministrazione delle seconde dosi e per dare un po’ di respiro ai volontari”.

Come spiega il cartello affisso davanti all’hub, la struttura di Saronno resterà chiusa fino al prossimo 2 agosto. Ci sarà poi uno stop dal 13 al 29 agosto.

Dal 30 agosto riprenderà l’attività a pieno regime. E’ prevista la riapertura sia con prime che con seconde dosi e con un’agenda specifica, richiesta da Regione Lombardia, per i ragazzi per fare in modo che possano tornare a scuola vaccinati.