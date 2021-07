CERIANO LAGHETTO – E’ fissato per mercoledì 4 agosto un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per il futuro della Gianetti di Ceriano Laghetto.

Si tratta della seconda convocazione, che si sperava arrivasse proprio entro la prossima settimana per evitare il periodo di sospensione totale delle attività del mese di agosto. Al tavolo: il Ministero del Lavoro, Regione Lombardia, Gianetti Fad Wheels srl, Quantum capital partners, Cigl, Cisl Uil nazionali e Fim, Fiom e Uilm, nazionali e territoriali.

E’ il viceministro Alessandra Todde ad annunciarlo: “È convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico un incontro riguardante l’oggetto il giorno 4 agosto 2021 alle ore 9,00. Nel rispetto delle misure di contenimento dell’attuale emergenza sanitaria l’incontro sarà in videoconferenza”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

