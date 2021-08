Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (13 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Centri estivi, oratori, campus, centri diurni, la sua comunità e ad aiutare i ragazzi in difficoltà nelle scuole. Gianluca è questo e molto altro. Che dire si vede che ci tiene tanto ai ragazzi!

Vanessa è una sarta e IELLO è il nome della sua piccola sartoria. Tutto è nato dalla prima gonna che ha cucito per sé. Da allora non ha più smesso.

Tenaci radici nella terra. Ha trasmesso amore per lo sport ai giovani del suo quartiere. Dispensatore dei frutti dell’orto da cui spicca come un faro. In tanti si fermano per chiacchiere e consigli.

Una piacevole presenza quotidiana per me e i miei figli ormai da molti anni, per noi è semplicemente ‘il nonno Enrico’: autorevole, premuroso, mite.

Al tramonto cavalcando il suo American Paint di nome “IF I HAD A GUN” della Scuola di Equitazione Western Bianchi Performance, via Giovanni XXIII, Saronno le piace dire: Un pezzo di Texas a Saronno.

QUI TROVATE TUTTE LE FOTO DEL CONCORSO PUBBLICATE SU ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS