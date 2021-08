SOLARO – Grave incidente stradale la scorsa notte a Solaro. Il sinistro, la caduta da una motocicletta, si è verificato alle 2.20 in corso Europa nei pressi della intersezione con via Marco Polo nella zona periferica del paese.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Rho, con le loro pattuglie e sono stati prontamente attivati i soccorsi; sono arrivate una ambulanza della Croce viola e l’auto-infermieristica della Croce rossa inviate dal coordinamento regionale per le emergenze sanitarie, Areu, per prestare le prime cure al centauro, un uomo di 55 anni che è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale San Gerardo di Monza, con lesioni e contusioni piuttosto serie; per le cure e gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma si sono quindi occupati dei rilievi dell’incidente al fine di ricostruire con precisione qual’è stata la dinamica dell’incidente stradale.

(foto archivio: auto-infermieristica ed ambulanza in servizio nella zona per una precedente emergenza sanitaria)

19082021