CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Tamponamento a catena oggi alle 18.30 in via Asiago nella zona industriale di Caronno Pertusella: sul posto è intervenuta l’auto-infermieristica della Croce rossa e una ambulanza della Croce azzurra caronnese. Solo una persona ha avuto bisogno di cure mediche, si tratta di una ragazza di 29 anni per la quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno: i militari dell’Arma hanno eseguito tutti i riievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità.

Oggi alle 12.30 a Saronno in via Volonterio incidente fra due automobili, nei pressi dell’incrocio con via Lario: sul posto l’intervento dei carabinieri della Compagnia saronnese, una pattuglia della polizia locale e una ambulanza della Croce rossa cittadina. Due persone hanno avuto necessità di cure mediche, un uomo di 51 anni ed uno di 83 anni, sono stati trasportati all’ospedale di piazza Borella, per contusioni comunque di non grave entità.

(foto archivio)

27012022