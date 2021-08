Softball Coppa Coppe, conosciamo le rivali dell’Inox Team Saronno: Praga e Haarlem

SARONNO – Saranno probabilmente Eagles Praga, della Repubblica ceca; ed Olympia Haarlem, proveniente dall’Olanda, le principali rivali dell’Inox Team Saronno nella ricorsa alla Coppa delle Coppe di softball che si gioca dal 15 al 21 agosto sul diamante di via De Sanctis nella città degli amaretti. Un grande evento che le saronnesi vorrebbe festeggiare alzando infine il trofeo. Ma che devono guardarsi da rivali decisamente agguerrite ed anche tecnicamente ben attrezzate.

Eagles Prague – società ormai “storica” del panorama del “batti e corri europeo”, festeggia i suoi primi quarant’anni proprio in questo 2021, continuando ad abbinare baseball e softball, quest’ultimo declinato sia al maschile che al femminile; e con un ampio settore giovanile alle spalle.

Olympia Haarlem – Una grande polisportiva, impegnata in molte discipline, dove spesso eccelle. Si va dal calcio al baseball e softball, dal badminton per arrivare anche alle freccette ed al biliardo. Per quanto riguarda il softball (ed il baseball) l’Olympia è nata nalla fusione di due club pre-esistenti, Tybb e Dsc ’74 e dispone di un grande e moderno impianto. Le rivali sono le Sparks, anch’esse di Haarlem, con le quali si contendono la vetta della classifica del campionato dei Paesi bassi.

Le partecipanti: per questa edizione dell’appuntamento continentale (che in inglese prende il nome di Women’s European cup winners cup) raggiungeranno Saronno le olandesi dell’Olympia Haarlem e le ceche dell’Eagles Praga. Ci saranno anche Viladeans (Spagna), Carrousel Mosca (Russia), Neunkirchen Nightmares (Germania), Zurich Challangers ( Svizzera), Crazy chicklets (Austria), Les Pharaons (Francia), Chicaboo’s (Belgio), Fireballs (Israele), Mrki Medvedi (Croazia), Trnava Panthers (Slovacchia). Barracudas (Danimarca).

