LAZZATE – La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento lazzatese, in servizio oggi, è intervenuta con autopompa e modulo spegnimento rapido per un principio d’incendio in una corte lazzatese. Un episodio avvenuto nella zona centrale del paese questo pomeriggio e che, anche grazie alla prontezza dei pompieri, si è risolto rapidamente. Non si è reso necessario l’intervento anche dei mezzi di soccorso di Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie.

Come detto, tutti si è risolto senza conseguenze per le persone, anche se l’episodio non ha mancato di suscitare prima un certo allarme e poi molta curiosità fra gli abitanti nel quartiere centrale di Lazzate ai quali non è certo sfuggito l’arrivo dei mezzi dei pompieri.

(foto: uno dei veicoli dei vigili del fuoco del locale comando che è intervenuto nel centro di Lazzate per il principio di incendio. L’intervento si è rivelato provvidenziale per evitare guai peggiori, in una giornata ancora caldissima)

16082021