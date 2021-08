SARONNO – Sotto un cielo rosa questa sera si è tenuta la cerimonia di apertura della coppa delle coppe di softball. Una cerimonia ridotta al minimo proprio per garantire il massimo rispetto delle norme anticovid. Presenti comunque le delegazioni delle 14 società presenti.

A rimarcare l’importanza di un evento, già rinviato per la pandemia, è stato il presidente della federazione europea del softball Gabriel Waage che ha sottolineato come l’obiettivo sia sempre coltivare la passione per questo sport. Un plauso alla società organizzatrice è arrivato da Roberta Soldi vicepresidente Fibs che ha ricordato anche gli altri eventi in programma in Italia.

Il sindaco Augusto Airoldi ha posto l’accento sull’impegno della sua Amministrazione per lo sport che ha portato ad ospitare questo evento “che dimostra quanto la nostra città possa essere sconfinata”.

Prima dell’inno, la società ha voluto consegnare un riconoscimento ad Airoldi e a Waage.

Presenti anche i consiglieri Cristiana Dho, Luca Davide e Nourhan Moustafà con il presidente della commissione Sport Lorenzo Puzziferri.

