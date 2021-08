SARONNO – Buona la prima per l’Inox Team Saronno che non si è lasciato sorprendere dalle Crazy Chicklets, formazione dell’Austria protagonista di un avvio quasi “sfrontato” contro una delle favorite del torneo. Nella gara serale di lunedì allo stadio di via De Sanctis, dopo la cerimonia di apertura della Coppa delle Coppe, le austriache hanno subito segnato 2 punti ma poi non hanno resistito alla immediata replica del Saronno che ha subito preso il largo e chiuso il match già alla quarta ripresa, per “manifesta”. La partita si è conclusa 19-3.

Undici i punti segnati dal Saronno al primo inning, altri 8 alla seconda ripresa. In pedana di lancio Alice Nicolini, a chiudere poi la giovane Chiara Rusconi, da segnalare anche il fuoricampo di Priscilla Brandi. Per l’allenatore Larry Castro tante indicazioni positive in vista dell’incontro di martedì alle 12 contro le francesi Les Pharaons in cui per l’occasione militano le lanciatrici del Caronno, Bianca Messina e Silvia Durot.

Questi i risultati del girone del Saronno: Crazy Chicklets-Les Pharaones 3-2, Inox Team Saronno-Crazy Chicklets 19-3. Classifica: Saronno 1000, Crazy 500 e Les Pharaones 0.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULL’EVENTO

Il resto del programma di oggi – Martedì 17 agosto. A Saronno alle 10 Carrousel-Mrki Medvedi, alle 12.30 Inox Team Saronno-Les Pharaons, dalle 17.30 le prime gare della seconda fase; a Legnano alle 10 Zurich Challangers-Chicaboo’s, alle 12.30 Neunk Nightmares-Trnava Panthers e dalle 17.30 gare della seconda fase. A Bovisio Masciago alle 10 Eagles Praga-Fireballs e alle 12.30 Villadecans-Gepardy Zory.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

17082021