Maxi rave party in Lazio, Dante: “Ma esiste un ministero dell’Interno?”

CERIANO LAGHETTO – “Quello che sta succedendo a Valentano, nel Viterbese, è allucinante. Una terra bellissima che ho avuto il piacere di visitare solo poche settimane fa rovinata e martoriata dal popolo degli zombies: 10 mila fattoni da tutta Europa che partecipano a questo rave abusivo nel mezzo di una riserva naturale. Conseguenze ad oggi? Un morto, per ora; a quanto pare due stupri, decine di cani morti di sete e di animali selvatici che sono stati tramortiti dai decibel”. A parlare è l’esponente della Lega, e vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sulla vicenda che è al centro delle cronache nazionali negli ultimi giorni in Italia e non solo.

Dante non le manda a dire: “Una riserva naturale trasformata in una latrina dai tossici, tra feci e siringhe. Ma esiste ancora un Ministro dell’Interno in questo Paese?”

(foto archivio: al centro Dante Cattaneo, esponente della Lega e vice sindaco di Ceriano Laghetto)

19082021