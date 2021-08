[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – “C’è anche il nostro Riccardo Boschetti tra i convocati di Giuliano Giannichedda in vista della tredicesima eszione del torneo internazionale Lazio Cup. Il selezionatore della Rappresentativa nazionale Lnd Under 18 ha convocato 31 giocatori che si sono ritrovati questo pomeriggio a Roma”. A comunicarlo, con una nota, la Caronnese calcio, formazione che milita nel campionato di serie D.

Alle 16.45 è prevista una gara amichevole a ranghi contrapposti, successivamente il selezionatore Giannichedda diramerà l’elenco dei 23 convocati che, da domani, prepareranno il torneo che prenderà il via martedì 24 agosto. In bocca al lupo Riccardo, facciamo il tifo per te!” rimarcano i dirigenti del club rossoblù. Decisamente soddisfatti per il prestigioso traguardo raggiunto dal giocatore del proprio “vivaio”. Anche nella prossima stagione la Caronnese intende riservare la massima attenzione per la crescita del settore giovanile, e sarà presente con proprie squadre praticamente in tutte le categoria di età.

(foto: Riccardo Boschetti della Caronnese)

