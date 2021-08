SARONNO – Ieri sera si è chiusa una settimana esaltante per Saronno grazie alle imprese delle ragazze straordinarie del Saronno Softball e grazie al lavoro eccezionale che ha fatto la società anche insieme alla nostra Amministrazione civica“. Lo sottolineano con una nota i responsabili comunali.

Proseguono dal Comune: “Un peccato, dopo una settimana di grandi vittorie, la sconfitta di misura nella finale contro le olandesi Olympia Haarlem. uò essere la prima in Italia e che nei prossimi anni la nostra città potrà organizzare eventi di portata nazionale e internazionale. Grazie ancora”.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

(foto: il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, col presidente del club saronnese, Massimo Rotondo)

22082021