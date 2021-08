SARONNO – Momento delle analisi post-partita dopo la prima uscita stagionale del Fbc Saronno, ieri sera allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi e di fronte a 300 tifosi, contro il Varese. E’ finita 4-1 per i varesini che militano in serie D.

Orazio Iacovelli, cannoniere del Fbc Saronno, guarda alla prova della sua squadra: “Una prestazione che definirei abbastanza positiva, considerando che abbiamo giocato contro una squadra di due categorie superiori. Dopo i cambi e qualche errore nostro abbiamo concesso qualcosa ad un Varese che si è confrmato una formazione molto forte. Intanto ci prepariamo al campionato di Promozione, sappiamo che la piazza si aspetta tanto e che dobbiamo fare bene ed io cercherò di dare il mio apporto con i gol”.



Anche da parte del giocatore saronnese Davide Bernello emerge un certo ottimismo: “Le prospettive mi sembrano buone, per quel che si è visto in campo. Con gli allenamenti di luglio siamo arrivati al raduno di agosto già con un minimo di preparazione sulle spalle”.



Matteo Romanò

(foto archivo: Orazio Iacovelli in azione)

22082021