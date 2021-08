CERIANO LAGHETTO – Il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, ha compiuto un sopralluogo con la polizia locale nei boschi della zona e fa il puinto delle iniziative antispaccio.

“Il famigerato ex “Bosco della droga” a Ceriano Laghetto, tra le due stazioni, continua a essere libero, pulito e tranquillo al 100 per cento. Ma la nostra azione di prevenzione e contrasto alla droga continua soprattutto su due direttrici: dopo il crossdromo, in via Sole delle Alpi, al confine con Cesano Maderno dove saltuariamente i pusher magrebini fanno distribuzione “take-away”. Nella foto, dato il nostro arrivo, sono precipitosamente scappati lasciando due falò ancora ardenti. E sappiamo quanti danni possono fare gli incendi in questo periodo”. Intanto è nato il coordinamento fra le polizie locali: “Abbiamo aderito al progetto per le pattuglie antispaccio della nostra polizia locale e degli altri Comuni limitrofi: perché è vero che ci siamo liberati noi, ma questo polmone verde merita di essere liberato in ogni suo ettaro. E attualmente la situazione, specie nei Comuni della zona sud del Parco, è al limite del disumano. Grazie a tutte le forze dell’ordine per il loro impegno sul campo: è ancora più straordinario il loro lavoro visto il quadro normativo penoso nel quale si trovano ad operare”.

24082021