Crisi Afghanistan, il csx di Limbiate chiede al comune di prendere posizione

LIMBIATE – La coalizione del centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco di Limbiate Giancarlo Brunato in vista delle prossime elezioni amministrative, chiede che anche il comune di Limbiate si prenda l’impegno di accogliere profughi afghani aderendo all’iniziativa di altri sindaci di Monza e Brianza.

A sottoscriverla sono vari primi cittadini della zona e di tutta la provincia; si sono rivolti al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e a quello dell’Interno, Luciana Lamorgese. Ma anche al presidente di Anci, Antonio De Caro e al presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra. La lettera arriverà per conoscenza anche al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al presidente della Provincia, Luca Santambrogio. Presentano un appello per la tutela dei diritti umanitari in Afghanistan. Il comune di Limbiate con il sindaco e attuale candidato sindaco del centrodestra Antonio Romeo non partecipa all’iniziativa. La lista concorrente di centrosinistra, in sostegno alla candidatura di Brunato, chiede invece che il comune riveda la sua posizione e si dichiari disponibile e concorde all’iniziativa.

27082021