MILANO / VARESE – Sono in calo i numeri dei nuovi positivi a Coronavirus rilevati in Lombardia: a fronte di 43.598 tamponi analizzati, infatti, sono 540 i nuovi positivi (ieri erano 601). In calo anche i ricoveri: sia le terapie intensive, sia nei reparti ordinari si registra -2 pazienti.

Salgono i numeri dei decessi: oggi 8.

La provincia di Varese registra 35 nuovi casi, meno di Milano (163) e la provincia di Brescia (75). Sono 43, invece, i positivi nella Brianza; meno il Comasco: +19.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 43.598

– i nuovi casi positivi: 540

– in terapia intensiva: 42 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 331 (-2)

– i decessi, totale complessivo: 33.909 (+8)