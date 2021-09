SOLARO – Danzatricità e danza sono le due offerte per bambini e bambine proposte dal Comune di Solaro con Solaro Multiservizi ed insegnanti esperti. Il corso di danzatricità propone attività ludico-motoria per lo sviluppo armonico del bambino ed è riservato a bambini dai 4 ai 5 anni.

Il corso di danza segue invece il metodo Royal Academy e porta i giovani iscritti ad esplorare le basi ed i movimenti della danza con un approccio curato ed elegante. I corsi si terranno da ottobre a maggio, mentre la lezione di prova è in programma per martedì 28 settembre dalle 18 alle 18.45. Le lezioni si terranno nella palestra della scuola Mascherpa di via San Francesco. Per iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Cultura al numero 0296984238 oppure scrivere a [email protected].

Dice Monica Beretta, assessore comunale alla Cultura: “Il covid ha rallentato le attività ed è stato un grande dispiacere tanto per noi quanto, soprattutto, per i bambini che non hanno potuto danzare e divertirsi per così tanto tempo. Ora riusciamo a ripartire e per noi è una notizia importante, un segnale importante del tentativo di tornare alla normalità che vogliamo assolutamente supportare”.

