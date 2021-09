Caronno Pertusella, pedibus pronto a ripartire

CARONNO PERTUSELLA – Il pedibus di Caronno Pertusella è pronto a ripartire: si tratta del servizio di accompagnamento a scuola dei giovani studenti, la mattina, a cura dei volontari locali e con la “regia” dell’Amministrazione comunale.

“Si comunica che è possibile presentare la domanda di adesione al servizio piedibus per l’anno scolastico 2021-2022 scaricabile nella sezione modulistica del sito ufficiale del Comune di aronno Pertusella, oppure ritirando il modulo all’ufficio Urp del Municipio – fanno sapere i responsabili dell’ente locale – Il servizio sarà attivo da martedì 14 settembre. Per ulteriori informazioni è possibile conttare l’Ufficio comunale istruzione e cultura al numero telefonico 0296512214”.

Ovviamente il servizio si svolgerà nel rispetto delle norme anti-copvid in vigore attualmente in Lombardia.

