SARONNO – “Ogni weekend la stessa storia, ogni fine settimana lo stesso degrado che si ripresenta. Certo gli addetti di Amsa ed Econord sono molto solerti e provvedono a pulire e a riordinare ma è scandaloso non so che qualcuno tratti così uno spazio pubblico ma che i saronnesi più mattinieri si trovino a fare i conti con un tale degrado”.

E’ lo sfogo di un trentenne saronnese che ha inviato a ilSaronno alcune foto di come appariva il sagrato della chiesa Prepositurale in piazza Libertà sabato mattina: “Non so perchè stavolta ho deciso di fotografarle perchè la situazione è stata così per diversi weekend. Non so forse c’è un limiti allo sporco e alle brutture che si possono sopportare”.

E’ chiaro che il saronnese faccia riferimento ai “resti” delle serata in cui, soprattutto giovani ma non solo, si ritrovano sui gradini a chiacchierare fino a tarda sera: “L’ho fatto anche io molte volte – conclude – ma vivere la piazza non significa lasciare spazio al degrado. Non so quale possa essere la soluzione, cestini più vicini una campagna di sensibilizzazione, ma certo una città non si può permettere questo sporco davanti alla chiesa centrale”.