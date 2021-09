Ambulanza alla stazione di “Saronno centro”: intossicazione etilica

SARONNO – Ambulanza davanti alla stazione di “Saronno centro”, ieri sera, per l’ennesimo episodio di intossicazione etilica che si è verificato in città negli ultimi giorni. In questo caso a dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato la presenza di una persona in difficoltà, nello scalo di piazza Cadorna. Erano le 21.15: sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata una autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella il cui equipaggio ha prestato le prime cure all’uomo, un 58enne, che comunque si è rapidamente ripreso. Alla fine la decisione è stata, in ogni caso, quella di trasportarlo all’ospedale di piazza Borella per gli accertasmenti clinici; e la diagnosi è stata di intossicazione etilica, aveva cioè bevuto decisamente troppo.

Le sue condizioni, comunque, non sono apparse particolarmente preoccupanti. Come detto, si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che avviene in città, nel corso dell’estate.

14092021