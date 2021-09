Torneo di rigori all’oratorio di via Legnani

SARONNO – In occasione della sua festa, l’oratorio di via Legnani organizzerà il primo torneo di calci di rigore. Per poter prendere parte all’iniziativa, che si svolgerà sabato 18, dalle 15:30, e domenica 19 settembre, sarà anzitutto necessario creare la propria squadra, che dovrà essere composta da un portiere e altri quattro giocatori. La somma da corrispondere per ogni squadra sarà di cinque euro e dovranno essere versati sabato, prima dell’inizio del torneo. L’iscrizione della propria squadra dovrà invece essere presentata entro giovedì 16, scrivendo all’indirizzo email [email protected] oppure contattando via WhatsApp Francesco al numero 3471143148.

Nel messaggio di testo si dovranno indicare il nome della squadra che si vuole iscrivere, le generalità dei partecipanti e il nome del portiere e del capitano della squadra. Di quest’ultimo andranno specificati anche il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica. Le categorie in gara saranno tre e verranno determinate a partire dall’anno di nascita del giocatore più grande: i giovanissimi, nati tra il 2007 e il 2010, i giovani, nati tra il 2002 e il 2006 e la categoria resto del mondo, di cui faranno parte tutti i nati prima del 2002. Per ogni gara, tutte le squadre avranno a disposizione 5 calci di rigore e quella che ne avrà mandati a segno il maggior numero otterrà la vittoria. Per maggiori dettagli, il regolamento verrà inviato al capitano della squadra al momento dell’iscrizione.