SARONNO – Al via un progetto artistico unico nel suo genere e frutto della collaborazione tra Street Art in Store, Wau Art, Birrificio Vetra e Scibui.

Nei raffinati ambienti del rinomato locale di Saronno arriva la mostra #Latency aperta al pubblico dal 16 settembre: gli elegantissimi underground walls dello street artist svizzero William Berni diventeranno i protagonisti di questa location d’eccezione.

Le opere dello street artist, presenti in collezioni private in tutta Europa, New York e Miami, esprimono la costante ricerca di una nuova via, astratta e concettuale, ma al contempo macro-iperrealista, con l’obiettivo di riportare su tela i muri delle periferie. Nascono così delle tele underground e raffinate al tempo stesso.

Sono i dettagli, come il minimalismo estetico e la “rappresentazione” del muro, gli aspetti principali del percorso narrativo di William Berni. Le opere d’arte diventano il mezzo più efficace per svelare l’essenziale e il materico. Il percorso di sottrazione in questo contesto estetico diventa protagonista.

Attraverso strati di colla, gesso, spray e acrilici, l’artista riproduce il muro su tela aggiungendo graffiti e stencil, incollando e strappando poster, sporcando le superfici come fossero consumate dal tempo. Ed è in queste opere underground che Berni ritrova la strada, la sensazione di rottura delle regole e di noncuranza delle leggi, inondato dai ricordi, al di là di ogni limite imposto.

Non solo. Arte e moda troveranno la massima espressione nelle creazioni dei foulard di Wau Art tratti dalle opere dell’artista e presentati in esclusiva in occasione del vernissage, appuntamento imperdibile per degustare una selezione di birre artigianali del Birrificio Vetra accompagnate dalle raffinate proposte

gastronomiche che da sempre caratterizzano la cucina Scibui.

Con questo nuovo appuntamento Scibui conferma la sua volontà nel sostenere e supportare l’arte in ogni sua forma, promuovendo la creatività di artisti italiani e internazionali.

L’evento si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid19 giovedì 16 settembre dalle 19, previa prenotazione inviando mail a [email protected]

