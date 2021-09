Ceriano Laghetto, il sindaco ha nominato il nuovo commissario al lavoro, commercio e sociale

CERIANO LAGHETTO – “Con particolare emozione ho firmato il decreto di nomina a membro della commissione lavoro, commercio, artigianato e sociale per Erica Soldi”. Ad annunciarlo è il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa.

Prosegue il primo cittadino: “Erica entra in commissione per sostituire un grande cerianese, Massimo Volpi, mancato lo scorso anno. Benvenuta e buon lavoro. Erica è una persona preparata ed intraprendente, sono certo che farà benissimo”. Per Erica un incarico importante, all’interno di una commissione comunale che è chiamata a svolgere il proprio ruolo in alcuni settori particolarmente significativi per la vita della comunità di Ceriano Laghetto.

Da parte di Erica Soldi un ringraziamento viene rivolto al sindaco cerianese Crippa: “Spero di essere all’altezza del mio predecessore. Ce la metterò tutta!”, assicura la diretta interessata.

(nella foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, con Erisa Soldi, che entra dunque nella commissione comunale lavoro, commercio, artigianato e sociale)

