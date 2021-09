SARONNO – “Dove sono i paladini del servizio pre e post scuola? Parliamo di quei candidati alle elezioni amministrative 2020 che a settembre dello scorso anno, in una situazione pandemica ben più grave ed incerta di quella attuale, si stracciavano le vesti perché l’amministrazione in carica non aveva, a loro dire, pensato alle esigenze delle famiglie?”

Inizia così la nota condivisa dalla Lega di Saronno che torna a parlare dei temi della scuola.

“Oggi alcuni dei candidati di allora sono consiglieri comunali, assessori, presidente del consiglio e sindaco in carica. Risultato? Nulla è cambiato: servizio garantito solo in alcune scuole e negato in altre. E sono anche recidivi perché neppure lo scorso anno scolastico, una volta entrati in carica, furono in grado di attivare il servizio.

Per quali motivi il servizio pre e post scuola alla Vittorino da Feltre e Ignoto Militi non partirà mai? Ci sono forse scuole di serie A e scuole di serie B? La carenza di richieste non può essere una valida giustificazione: sarebbe sufficiente far partire il servizio ed in breve tempo le famiglie interessate lo utilizzerebbero. Famiglie che, data l’assenza del sindaco Airoldi e dell’assessore Musarò, si sono organizzate diversamente sacrificando risorse economiche e umane differenti perché la scuola inizia il 13 settembre e non è certo una novità.

Le tanto propagandate trasparenza, comunicazione, informazione e condivisione dove sono finite? Anche queste soltanto invenzioni elettorali che sono svanite e dopo un anno di amministrazione le famiglie sono in una situazione peggiore di dodici mesi fa perché, nel frattempo, lo smart working è stato ridotto drasticamente e la gestione del delicato equilibro familiare è affidato ai singoli. Dove sono le politiche sociali e di conciliazione dei tempi della città? Da nessuna parte,zero totale.

Amministrazione Airoldi incapace, pronta solo a rilasciare annunci roboanti e spendere soldi in consulenze e attività legate ad una certa cultura radical-chic. Di pragmatico nulla.