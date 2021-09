SARONNO – “Il sindaco Augusto Airoldi è incapace di affrontare il problema della sicurezza nella nostra città. Si legge sui giornali di “bande di ragazzotti stupidi e senza regole, di numerose aggressioni, di vandalismi ogni giorno da parte di immigrati irregolari, di furti e molto altro ancora. C’è necessità di ripristinare la legalità”. Lo dice il saronnese Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione Sos Italia libera contro racket, usura e criminalità, ed a Saronno membro della commissione sicurezza cittadina. Il cui riferimento va ai recenti episodi di micro-criminalità e delinquenza che si sono verificati in città, sia in centro che in zona periferica, come l’imbrattamento della stazione ferroviaria di “Saronno sud” avvenuto lo scorso fine settimana.

“Ho chiesto un incontro al sindaco. Il risultato? Zzzz, zzz, zzzzz” ironizza Bocedi.

(foto: controlli delle forze dell’ordine in città, un pattugliamento della polizia locale in una via del centro storico cittadino, con una unità cinofila anti-droga)

18092021