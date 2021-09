SARONNO – Il sindaco Airoldi fa il punto della situazione dei positivi in città in collegamento telefonico con Agostino Masini a Radiorizzonti nello spazio dedicato all’aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

“I dati aggiornati della Ats Insubria segnalano 40 attualmente positivi; erano 39 lunedì scorso – fa sapere Augusto Airoldi – Nelle scorse settimane, come avevo accennato nelle ultime puntate, si era verificata una crescita, ma ad oggi possiamo dire che la situazione si è stabilizzata.”

“Ci sono 13 saronnesi tra i guariti negli ultimi giorno sono quindi 3.791 da inizio pandemia. Fortunatamente, non sono aumentati i numeri dei deceduti.”

Appare positiva anche la situazione nell’hub vaccinale ex-Pizzigoni: “I numeri aggiornati a venerdì contano 75.704 vaccinazioni, di cui 30.232 saronnesi alla prima dose, pari all’89% della popolazione vaccinabile, e 25.470 anche la seconda, quindi il 75% della popolazione vaccinabile. Possiamo concludere che una percentuale significativa di saronnesi si vaccina nel nostro hub.”

“Già da questa mattina – continua – il coordinatore del nostro hub vaccinale ha fatto sapere che la proroga del Green Pass ha provocato una maggiore affluenza all’hub vaccinale.”

“Ricordiamo agli ascoltatori – puntualizza il sindaco – che l’hub è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13, tranne il mercoledì che rimane operativo dalle 8 alle 18. Ci sono ancora posti disponibili sia per le prime che per le seconde dosi: chiunque desideri prenotarsi può farlo sul portale di Regione Lombardia; possono recarsi senza prenotazione i ragazzi, il personale medico e scolastico.”

Bilancio positivo anche per quanto riguarda le scuole: “Da una verifica con i presidi, tra tutte le scuole di ordine e grado, risulta un solo studente positivo all’istituto tecnico Zappa. Non è, però, risultata necessario l’isolamento della classe, in quanto il ragazzo risultava assente da alcuni giorni e non può aver contagiato i suoi compagni.”

Covid-free anche le Rsa, dove inizieranno nei prossimi giorni le distribuzioni della terza dose di vaccino.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale.

La Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera.

Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato.

In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Per informazioni generali sul Covid chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

