SARONNO / VARESE – Domenica di super lavoro per i vigili del fuoco a causa del maltempo. A Saronno col temporale ed il forte vento attorno alle 14 si è registrata anche la caduta di parte della recinzione di cantiere dell’area Cantoni 2 in via Miola, di fronte all’incrocio con via Don Mazzolari: è stata presto ripristinata.

Il bilancio dei pompieri nella giornata di domenica – Per tutta la giornata domenica sono proseguite incessanti le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sul territorio provinciale, con criticità maggiori nei comuni di Gallarate e Busto Arsizio. Complessivamente sono stati effettuati oltre 170 interventi di soccorso tecnico urgente, i vigili del fuoco hanno in tutto tratto in salvo undici persone: 5 sulla 336, 2 a Busto Arsizio in via tasso, 2 a Marnate in via per Marnate, 2 a Varese in località Capolago.

(foto: alcune immagini degli interventi domenicali dei vigili del fuoco sul territorio provinciale del Varesotto, a causa del forte maltempo)

20092021