SARONNO – Oggi sono state protocollate le dimissioni dell’assessore al Bilancio, al Patrimonio, alle Partecipate, allo Sviluppo economico e al Commercio Giulia Mazzoldi.

Pubblichiamo la nota del sindaco Augusto Airoldi.

“L’assessore Mazzoldi ha dovuto lasciare la sua carica di assessore a causa di inderogabili impegni professionali che non le avrebbero consentito un impegno amministrativo compatibile con i tempi necessari sia al suo lavoro che alla rilevante attività necessaria in Comune su deleghe così strategiche per il mandato che ci siamo assunti di rilancio della città. Voglio ringraziare dal profondo del cuore, come cittadino di Saronno prima che come Sindaco, Giulia Mazzoldi per lo straordinario e decisivo impegno di questo primo anno di mandato, svolto senza risparmiarsi su tutti i difficili fronti che richiedevano le sue deleghe e per il gioco di squadra che io e gli assessori abbiamo sempre fatto insieme a lei. Dispiace perdere una persona e una professionalità così forte e appassionata, ma con tutta la Giunta le auguriamo i più grandi successi nella sua carriera professionale e ci auspichiamo di contare sempre sulla sua passione civica a sostegno del lavoro che continueremo a fare di rilancio della città. In queste ore stiamo lavorando con il PD, che aveva espresso la scelta di Giulia in Giunta, e con la coalizione che l’aveva condivisa con me, per arrivare a brevissimo ad indicare una nuova figura per quel ruolo, con le medesime deleghe. La ricerca ci sta orientando su figure che garantiscano alta professionalità, esperienza amministrativa, condivisione del progetto amministrativo, tempo e orientamento al gioco di squadra. Tutte condizioni che caratterizzano la nostra Giunta e che caratterizzeranno la nuova personalità che svolgerà il ruolo di assessore al Bilancio, al Patrimonio, alle Partecipate, allo Sviluppo economico e al Commercio in una fase decisiva per il rilancio della città dalla crisi generata dal Covid e dall’immobilismo precedente.

20092021