SARONNO Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Obiettivo Saronno in merito al sostituto dell’assessore al Bilancio Giulia Mazzoldi che ha protocollato le dimissioni lunedì.

A seguito delle recenti dimissioni ufficiali dell’Assessore con deleghe al Bilancio, partecipate, patrimonio, Commercio e attività produttive, Obiettivo Saronno invita il Sindaco Augusto Airoldi – nel pieno dei suoi diritti – a trovare la soluzione adeguata per il bene dei cittadini saronnesi e della città.

Diverse sono le opzioni possibili: una nuova assegnazione delle deleghe ai sette assessori – quello che in gergo è detto rimpasto di giunta – oppure trovare una persona a cui affidare tutte le deleghe, lasciate dall’Assessore dimissionario, che abbia le caratteristiche più volte ricordate dal Sindaco un anno fa – in particolare competenza nel ruolo, disponibilità di tempo e capacità di lavorare in squadra – oppure un rimpasto parziale delle deleghe tra Assessori e Sindaco. Ciò che riteniamo imprescindibile è che le deleghe al Commercio e attività produttive vengano affidate ad una persona competente in materia, attenta e sensibile al mondo del commercio e delle attività produttive, creativa e proattiva nella proposta di progetti e azioni di cui non si può più fare a meno.

Tutti noi, e in particolare il mondo del commercio e del lavoro, stiamo cercando di superare un periodo di grande crisi causato dall’emergenza pandemica. Per questo è un dovere dell’Amministrazione, in particolare di chi avrà queste deleghe assessorili, supportare con grande spinta e spirito collaborativo le attività commerciali e produttive insediate sul territorio.

Nel caso di impossibilità per il sindaco di trovare una figura che abbia sia competenze di bilancio che competenze sul commercio, la richiesta di Obiettivo Saronno è quella di separare queste deleghe per affidarle a persone competenti. Una cosa è certa: buchi nell’acqua non sono consentiti. Auguriamo al Sindaco di vivere le prossime ore con la professionalità, la serietà e la consapevolezza necessarie quando si devono prendere decisioni fondamentali per il bene della città e dei suoi cittadini”.

23092021