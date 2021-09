CERIANO LAGHETTO – Sconfitta in casa per l’Asd Ceriano Laghetto nella seconda giornata di prima categoria che l’ha visto affrontare il Palazzolo. Una partita resa difficile dalla pioggia intensa che ha presto reso il terreno pesante rendendo difficile “far girare” il gioco.

Ed è proprio all’inizio dell’incontro, quando la pioggia era più intensa, che i padroni di casa hanno un blackout e hanno finito per prendere tre gol in trenta minuti. Nel primo tempo i cerianesi non riescono a reagire ma dopo l’intervallo riescono a gonfiare la rete. La squadra si riprende e prova ad accorciare le distanze ma il risultato non cambia più.

ASD CERIANO Malventi, Menegon, Ponzoni, Meroni, Di Mauro, De Boni, Cmapo, Corti, Marone, Ceppi, Porta, Arrivabeni. A disposizione Ferrario, De Laurentis, Pascale, Pepe, Vismara, Silvestri, Ippolito.

PALAZZOLO Loscocco, Pigazzini, Riolfo, Riboli, Venturin, Menghetti, Morin, Rizzo, Siviero, Lillo, Giugliano. A disposizione Artioli, Turay, Fedeli, De Rosa, Davi, Siboni, Fossati, Poletti.

