NOVEDRATE – Si gioca per la seconda giornata del campionato di seconda categoria, che vede impegnate il Novedrate e il Misinto. Partita condizionata dall’abbondante pioggia e campo pesante. Quattro occasioni da parte del Misinto che non è però riuscito a concretizzarne nessuna. Verso il 30′ del secondo espulsione per via di un doppio giallo a un giocatore del Misinto. Da parte del Novedrate nessun tiro in porta. Si conclude la partita con il risultato di 0-0, le due squadre si portano a casa un punto a testa.

Marco Muscettola

A.C.NOVEDRATE – CGDS CALCIO MISINTO 0-0

A.C.NOVEDRATE: Bestetti, Lazzaroni (34′ st Villa),Colombo, Ronzoni(11′ st Abadi), Romano, Benzoni, Cazzulani, Bredice, Lavozza(42′ st Rivolta), Abbondi, Allievi (21′ st Loglisci). A disposizione Lucchetti, Finelli, Mason, Cinetti, Venuti. All. Santambrogio.

CGDS CALCIO MISINTO: Bordonali, Spoleti, Mazzeo (18′ st Galati), Peverelli, Franzoni, Ceron(48′ st Bertazzoli), Auricchio, Chiodini (36′ st Anzani), Oddo (14′ st Baldassarre), Romeo (31′ st Garziano), Mariniello.

A disposizione Calderan, Betti, Riva. All. Vago.

(foto: la compagine del Cgds Calcio Misinto)